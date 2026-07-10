La Junta alerta de un nuevo fraude que suplanta a Sacyl por SMS

A través de sus redes sociales, Salud Castilla y León (Sacyl) ha alertado este jueves de un nuevo SMS fraudulento que circula vía telefónica, solicitando la renovación de la tarjeta sanitaria.
Tal y como explican desde Sacyl, este mensaje pide al usuario acceder a un enlace para activar dicha tarjeta, ya que esta "caduca en julio de 2026".
⚠️ #Aviso: circula un SMS fraudulento que dice que tu #TarjetaSanitaria "caduca en julio de 2026" y pide renovarla en un enlace.— Salud JCYL (@Salud_JCYL) July 9, 2026
❌ No accedas
❌ No facilites datos
Ante cualquier duda, llama al 017 @INCIBE pic.twitter.com/pa595VDYuP
Tras esta explicación, la Junta asegura que este tipo de renovaciones nunca se realizan mediante SMS, correos electrónicos o enlaces externos. Además, ante cualquier duda, recomiendan llamar al 017.