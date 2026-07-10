La Junta alerta de un nuevo fraude que suplanta a Sacyl por SMS

A través de sus redes sociales, Salud Castilla y León (Sacyl) ha alertado este jueves de un nuevo SMS fraudulento que circula vía telefónica, solicitando la renovación de la tarjeta sanitaria.

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Tal y como explican desde Sacyl, este mensaje pide al usuario acceder a un enlace para activar dicha tarjeta, ya que esta "caduca en julio de 2026".