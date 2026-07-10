Sanidad actualiza el calendario vacunal con nuevas medidas frente al neumococo y el virus respiratorio sincitial

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha reforzado su calendario de vacunación para proteger a la población más vulnerable frente a dos de las principales infecciones respiratorias: la enfermedad neumocócica y el virus respiratorio sincitial (VRS), destinando un presupuesto global de 55 millones de euros para los calendarios de vacunas de 2026.

La enfermedad neumocócica, causada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, puede provocar patologías graves como neumonía, meningitis, sepsis o bacteriemia, especialmente en personas mayores de 65 años. Entre 2022 y 2025 se notificaron 389 casos de Enfermedad Neumocócica Invasiva (ENI) en este grupo de edad en Castilla y León.

Tras la aprobación por la Comisión Europea, el 24 de marzo de 2025, de la vacuna antineumocócica conjugada de 21 serotipos (VNC21) para adultos a partir de 18 años, Castilla y León ha actualizado su calendario vacunal, sustituyendo la vacuna de 20 serotipos por la nueva VNC21 en la población de 65 años o más. Administrada en una única dosis, esta vacuna amplía la protección frente a un mayor número de serotipos responsables de la mayoría de las enfermedades neumocócicas y representa un importante avance en la prevención de la neumonía y de las formas invasivas de la enfermedad.