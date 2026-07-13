"Déjate": juzgan a un joven acusado de violar a la hermana de su pareja en Salamanca

Pasados apenas dos minutos de las 10.00 horas ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Salamanca el juicio contra B.N.A.P., acusado de un delito de violación por unos hechos ocurridos, presuntamente, el 14 de enero de 2024.

Publicidad Publicidad

La primera en declarar ha sido la propia denunciante, quien ha explicado que conocía al acusado porque era la pareja de su hermana y que, por este motivo, mantenían una “muy buena relación”. Según su relato, aquel día ambos quedaron para tomar algo con motivo del nacimiento de su sobrina y estuvieron consumiendo alcohol en distintos establecimientos de Salamanca capital. Caba destacar que, en el momento de los hechos, la denunciante era menor de edad.

Durante su declaración ha asegurado que comenzó a encontrarse muy mal tras ingerir varios chupitos. Ha explicado que fue al baño después de comunicar al acusado que se sentía indispuesta y que, al regresar, este le ofreció otra consumición y la convenció para quedarse un rato más antes de regresar a casa.

Siempre según su versión, el acusado la acompañó hasta su domicilio y ella le indicó que podía dormir en el sofá. Sin embargo, ha relatado que cuando se dirigió a su dormitorio debido al estado de mareo en el que se encontraba, él entró detrás de ella.

La denunciante ha manifestado ante el tribunal que comenzaron a forcejear y que le repetía que parara sin embargo, y según según su testimonio, el acusado la tiró sobre la cama, le quitó la ropa y le dijo: “No seas maricona y déjate”. Después, ha declarado que comenzó a besarla y, encontrándose muy mareada, fue penetrada vaginalmente.

En la sesión también han declarado las médicas forenses, quienes han explicado que la denunciante no contó inicialmente lo sucedido a su hermana debido a las circunstancias familiares existentes en aquel momento. Asimismo, han señalado que en la exploración realizada tras los hechos no apreciaron un daño psíquico aparente, aunque han precisado que ello no excluye la posible aparición de secuelas psicológicas en el futuro.

Publicidad Publicidad

También ha prestado declaración la hermana de la denunciante, expareja del acusado, quien ha asegurado que fue la propia víctima quien le relató lo sucedido. Además, ha recordado que durante la fase de instrucción manifestó que la hija que tuvo con el procesado era fruto de una violación. Ante la Sala ha explicado que creyó el relato de su hermana porque, según afirmó, ella también había sufrido hechos similares.