Salamanca se convierte en la pionera de la región en realizar un congreso sobre el bullying y el ciberbullying

Salamanca acogerá por primera vez y de manera pionera en la región el I Congreso Internacional Científico-Cultural y de Transferencia Social ‘Acoso escolar. Voces contra el silencio’ a cargo de la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Ciberbullying, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca. El evento tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre, contando con la presencia de grandes ponentes a nivel nacional e internacional.

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Con motivo del décimo aniversario, Salamanca acogerá el máximo nivel en cuanto a investigación, práctica profesional, experiencia asociativa, acción institucional y participación ciudadana para analizar el acoso escolar y el ciberacoso desde perspectivas educativas, sociosanitarias, jurídicas, tecnológicas y comunitarias.

Miryam Rodríguez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha destacado que “la concienciación no se puede quedar solamente en un día”, haciendo hincapié en que la prevención y la detección del acoso escolar va mucho más allá de lo que únicamente ocurre en las aulas. Así pues, se buscará transformar los conocimientos adquiridos en propuestas que se puedan aplicar directamente en los centros educativos de Salamanca.

Así pues, algunas de las personalidades confirmadas son Byron Titus, auditor internacional de American Correctional (Estados Unidos); Francisco Enrique Varela, catedrático en cursos para policía, peritos y fiscales de México; y César Bona, experto internacional en Educación Humanista.

Entre las cuestiones que se tratará la labor invisible del agente tutor, la respuesta sociosanitaria ante el acoso escolar, nuevas formas de violencia entre iguales a través de las redes sociales, nuevas investigaciones o experiencias frente al acoso escolar. Con todo esto, el Ayuntamiento de Salamanca ha querido destacar el apoyo y el trabajo que se realiza conjuntamente con ASBYC: “El acoso no son cosas de niños, sino formas de violencia que vamos y tratar y que seguiremos trabajando sin descanso”.

Carmen Guillén, presidenta de la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Ciberbullying, ha avanzado que estas conferencias servirán para situar en el mapa nacional en la lucha contra el acoso y ciberacoso en Salamanca, siendo el primero que se realiza en toda la región castellano y leonesa.

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Además, se espera que no sea el único congreso que se realice, bajo la denominación coloquial de Voces 2026, sino que se trabajará en esta edición pueda repetirse en los años venideros. Por otro lado, también ha destacado que los casos siguen aumentando en Salamanca, sobre todo porque se trabaja en visibilizar esta problemátic ay se anima a denunciar este tipo de prácticas delictivas.

Para concluir, la presidenta ha dejado claro que “nuestro interés es que no se minimicen y que las acciones se erradiquen”, destacando además que la educación no solamente se tiene que dar en las propias aulas, sino que también se tiene que realizar un intenso trabajo desde casa, con padres y madres implicados en un asunto que, lamentablemente, acaba llevándose vidas por delante.