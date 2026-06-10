Los exámenes de la Escuela de Práctica Jurídica pasan a ser voluntarios y la juez descarta la adopción de medidas cautelares en el caso Pérez de la Sota

La investigación abierta tras las denuncias presentadas contra el concejal del Ayuntamiento de Salamanca Alejandro Pérez de la Sota por dos presuntos episodios de sumisión química continúa su curso.

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Tal y como adelantó en primicia Salamanca24horas, los hechos denunciados habrían ocurrido durante la cena de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca celebrada el pasado jueves y las dos jóvenes denunciantes declararon en el juzgado de instrucción número 3 dentro de las diligencias abiertas para esclarecer lo ocurrido.

Tras su comparecencia, y como ha podido confirmar este medio de la mano de fuentes oficiales, la juez no ha acordado por el momento la adopción de medidas cautelares, mientras continúan practicándose las actuaciones correspondientes.

Por otro lado, y en el ámbito académico, la situación ha llevado a la adopción de medidas excepcionales para atender a los estudiantes de la escuela de Práctica Jurídica de Salamanca.