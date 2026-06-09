El Colegio de la Abogacía aparta de la actividad docente a Pérez de la Sota tras la noticia publicada por SALAMANCA24HORAS.COM

El Colegio de la Abogacía de Salamanca ha emitido un comunicado en la mañana de este martes 9 de junio tras una Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada este lunes, en la que han decidido "apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas, en tanto se esclarecen los hechos denunciados".

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Este lunes, SALAMANCA24HORAS.COM publicó en primicia que el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Pérez de la Sota había sido denunciado por al menos dos mujeres que habrían sido presuntamente víctimas de sumisión química en un establecimiento de ocio de la capital.

Ahora y tras conocerse la noticia publicada por este medio, el Colegio de la Abogacía expresa su "máxima preocupación" por los hechos denunciados, exprensando "su absoluto apoyo hacia las personas afectadas".

Igualmente afirman que "desde el momento en que esta Junta de Gobierno, ha tenido conocimiento de la situación, hemos adoptado medidas inmediatas orientadas a garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas, así como el normal desarrollo de la actividad académica".

Desde el Colegio de Abogados también anuncian su "plena colaboración con las autoridades competentes".

Alejandro Pérez de la Sota es abogado colegiado ejerciente del Colegio de la Abogacía de Salamanca, actual concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, aunque anteriormente había sido concejal del grupo municipal VOX y portavoz por Ignacio Rivas, desvinculándose finalmente del partido por desaveniencias tras una crisis interna a comienzos del pasado año.