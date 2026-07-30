Herida una mujer tras estrellarse contra un guardarrail en Sancti-Spíritus

Una mujer ha resultado herida tras estrellarse contra un guardarrail en la N-620, en el kilómetro 309, a la altura de Sancti-Spíritus. Encontrándose consciente en el momento del incidente, ha llamado a emergencias sanitarias para referir un fuerte dolor en una de sus manos.

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Momentos después, se desplazó hasta el lugar una patrulla de la Guardia Civil, para controlar el tráfico de la zona, además de una ambulancia de Emergencias Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla y León.