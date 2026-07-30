Nuevos aparcamientos, agua potable y parques renovados: así repartirá Villamayor una inversión de 700.000 euros

El Ayuntamiento de Villamayor ha aprobado inicialmente una modificación presupuestaria de 700.000 euros, financiada íntegramente con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, que permitirá ejecutar ocho actuaciones estratégicas destinadas a mejorar la movilidad, el abastecimiento de agua, las zonas verdes, las instalaciones deportivas y los aparcamientos del municipio.

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La medida fue aprobada durante el Pleno extraordinario celebrado en julio y supone un nuevo impulso al plan de inversiones que el equipo de gobierno viene desarrollando durante el mandato 2023-2027, con el objetivo de modernizar las infraestructuras municipales y dar respuesta a demandas históricas de los vecinos.

Entre las actuaciones más destacadas figura el acondicionamiento del Camino Gudino, con una inversión de 200.000 euros, que permitirá iniciar las obras de mejora de esta importante vía una vez finalizado el proceso de expropiación de los terrenos necesarios. También se destinarán 100.000 euros a la creación de una nueva bolsa de aparcamiento en la zona alta del municipio, mientras que otros 70.000 euros servirán para ampliar la mediana del Camino Alto Villares, mejorando la seguridad vial y la iluminación de uno de los principales accesos a Villamayor.

El plan contempla además la ampliación del estacionamiento del recinto ferial y la mejora del aparcamiento de El Salinar, con una inversión de 50.000 euros en cada actuación, con el fin de aumentar la disponibilidad de plazas y facilitar la movilidad en ambas zonas.

En materia de servicios básicos, el Ayuntamiento invertirá 80.000 euros para avanzar en el abastecimiento de agua potable a la urbanización Los Páramos, mientras que otros 100.000 euros se destinarán a la remodelación integral de parques infantiles y zonas verdes, renovando los espacios de ocio familiar del municipio.

Por último, se invertirán 50.000 euros en el vallado de las pistas deportivas del Parque Científico, mejorando la seguridad tanto de los usuarios como del entorno de estas instalaciones.

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El alcalde de Villamayor ha destacado que esta modificación presupuestaria refleja "la voluntad del equipo de gobierno de seguir destinando los recursos municipales a inversiones útiles que repercutan directamente en la calidad de vida de los vecinos, mejorando las infraestructuras, la seguridad, la movilidad y los servicios públicos".

Asimismo, ha subrayado que el mandato 2023-2027 está suponiendo un importante esfuerzo inversor, con actuaciones repartidas por todo el término municipal y orientadas a construir un Villamayor "más moderno, accesible y preparado para responder a las necesidades presentes y futuras de sus vecinos".