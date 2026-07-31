Los bomberos se movilizan hasta el Pino de Tormes por unas chispas procedentes de un poste luz

Los bomberos del parque de Villares de la Reina se han movilizado hasta Zaratán, pequeña entidad de Pino de Tormes, por unas chispas procedentes de un poste de luz en uno de los caminos de la zona.

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Una vez llegaron al lugar, el Servicio de Extinción de Incendios ha esperado a que cortasen la luz desde la empresa energética para después poder realizar de forma segura todas las labores de emergencia.

Por suerte, la situación se ha controlado desde los inicios y no ha habido que lamentar incidentes mayores, entre los que se encontraba la posibilidad de que se originara un incendio al ser una zona con masa forestal.