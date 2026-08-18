Las piscinas de Alba de Tormes acogen este miércoles su gran cita con la natación

Las piscinas municipales de Alba de Tormes serán este miércoles, 19 de agosto, a partir de las 19:30 horas, el escenario del XXII Campeonato de Natación Villa Alba de Tormes.

Publicidad Publicidad

La competición reunirá a nadadores de todas las edades, desde la categoría prebenjamín hasta la absoluta, tanto masculina como femenina. En total, habrá siete categorías y se repartirán 42 premios.

Los premios serán económicos en las categorías cadete, juvenil y absoluta, mientras que los más pequeños podrán conseguir premios y vales regalo.