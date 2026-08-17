Alba presenta el cartel oficial del Bolsín Taurino 'Botijo de Filigrana'

Iván González, presidente de la Asociación Cultural Taurina ‘15 de Octubre’, junto con los concejales José García y Lourdes Vaquero, acompañados de David Moro y Jesús Mesonero, estos últimos también de la asociación taurina, han presentado el cartel oficial de la novena edición del Bolsín Taurino 'Botijo de Filigrana' de Alba de Tormes . La cita tendrá lugar el próximo 23 de agosto, a las 18 horas, en el coso albense.

Los jóvenes novilleros que buscarán el triunfo son: Antonio Marín: 19 años. Escuela Taurina El Toreo de Murcia; Manuel Fernández Bolaño “Manuel Ferbola” (18 años, Alburquerque): Representante de la Escuela Taurina del Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz y triunfador de la Feria de Herrera del Duque 2025; Armando Rojo García “Armando Rojo” (17 años): Perteneciente a la Escuela Taurina de Sevilla. Acumula triunfos en Huelva, Utrera y La Puebla del Río, además de ser finalista del certamen Km0 y de las novilladas de promoción de la Maestranza; Pedro Caminero “Caminero” (Portillo, Valladolid): Alumno de la Escuela Taurina de Salamanca, llega tras abrir la Puerta Grande en Soria (3 orejas) y ser finalista en el Bolsín de Ciudad Rodrigo y Álvaro Andrés (19 años, Salamanca): Integrante de la Escuela Taurina de Salamanca, clasificado como suplente de la final.