Alba presenta el cartel oficial del Bolsín Taurino 'Botijo de Filigrana'

Iván González, presidente de la Asociación Cultural Taurina ‘15 de Octubre’, junto con los concejales José García y Lourdes Vaquero, acompañados de David Moro y Jesús Mesonero, estos últimos también de la asociación taurina, han presentado el cartel oficial de la novena edición del Bolsín Taurino 'Botijo de Filigrana' de Alba de Tormes. La cita tendrá lugar el próximo 23 de agosto, a las 18 horas, en el coso albense.
Tras superar las diferentes eliminatorias en las que compitieron 20 jóvenes promesas, los novilleros finalistas se disputarán un trofeo único: el tradicional botijo de filigrana, pieza icónica de la alfarería albense.
Los jóvenes novilleros que buscarán el triunfo son: Antonio Marín: 19 años. Escuela Taurina El Toreo de Murcia; Manuel Fernández Bolaño “Manuel Ferbola” (18 años, Alburquerque): Representante de la Escuela Taurina del Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz y triunfador de la Feria de Herrera del Duque 2025; Armando Rojo García “Armando Rojo” (17 años): Perteneciente a la Escuela Taurina de Sevilla. Acumula triunfos en Huelva, Utrera y La Puebla del Río, además de ser finalista del certamen Km0 y de las novilladas de promoción de la Maestranza; Pedro Caminero “Caminero” (Portillo, Valladolid): Alumno de la Escuela Taurina de Salamanca, llega tras abrir la Puerta Grande en Soria (3 orejas) y ser finalista en el Bolsín de Ciudad Rodrigo y Álvaro Andrés (19 años, Salamanca): Integrante de la Escuela Taurina de Salamanca, clasificado como suplente de la final.