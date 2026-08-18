Alba de Tormes se prepara para sus festejos taurinos con encierros, capeas y la final del Bolsín Taurino

Alba de Tormes ya tiene preparada su programación taurina para las Fiestas de la Transverberación, que se celebrarán del 21 al 27 de agosto. El programa contará con los tradicionales encierros urbanos y nocturnos y diferentes capeas, además de la gran final del IX Bolsín Taurino ‘Botijo de Filigrana’ y una novedosa propuesta que combinará música, capea y disco móvil.

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Los festejos comenzarán el domingo 23 de agosto. A las 08:00 horas tendrá lugar la tradicional degustación de huevos con chorizo en la Curva Sur, antes del encierro urbano de las 09:00 horas, que recorrerá las calles Peñaranda, Beltrana, Curva Sur y Norte hasta llegar a la Plaza de Toros. A las 09:15 horas se celebrará la posterior capea.

Uno de los momentos más destacados llegará ese mismo domingo a las 18:00 horas, con la final del IX Bolsín Taurino ‘Botijo de Filigrana’.

La principal novedad llegará el lunes 24 de agosto, con una noche que arrancará a las 22:00 horas con música en la Plaza de Toros. A las 23:00 horas se celebrará una capea con tres vaquillas, que continuará después con disco móvil. Las entradas para esta actividad podrán adquirirse en el Ayuntamiento de Alba de Tormes.

La programación taurina se cerrará el miércoles 26 de agosto con un encierro nocturno a las 22:00 horas, seguido de una capea a las 22:15 horas en la Plaza de Toros.

El Ayuntamiento recuerda que los menores tienen prohibida la participación en los encierros y capeas, de acuerdo con la legislación vigente.