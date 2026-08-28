60 millones de euros destinados a garantizar el primer ciclo gratis de Educación Infantil en Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha aprobado en Consejo de Gobierno la concesión directa de subvenciones destinadas a garantizar la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) durante el curso 2026-2027. Una medida por la que se invertirán 60 millones de euros, beneficiándose así 440 centros de Castilla y León.

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Con estas ayudas, se podrán financiar los gastos derivados de la escolarización de la escolarización del alumnado del primer ciclo de Educación Infantil y consolidar una oferta educativa gratuita y de calidad para las familias de Castilla y León. Además, se ajustan los módulos económicos aplicables a los centros sostenidos con fondos públicos y garantiza el cumplimiento de las ratios, los requisitos pedagógicos y los estándares de calidad establecidos.