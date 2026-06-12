Un gran toro de Carmen Lorenzo pone en bandeja la Puerta Grande a Marco Pérez en una tarde de cinco orejas y acontecimientos esfumados en La Glorieta

Las siete de la tarde en el reloj de La Glorieta marcaba la cuenta atrás de un tiempo tan esperado como el ansía que se respiraba por ver faena, pero sobre todo por sentir el toreo.

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Ningún entrante ahora mismo es mejor en una tarde de toros que el comienzo de una Verónica pausada del maestro Morante de la Puebla. Aunque solo sea una en toda la tarde; esos lances son los que se sienten y los que se graban a fuego en las retinas y en el corazón. Desprenden algo tan mágico que es casi imposible de describir y que, desde luego, es una experiencia que hay que vivir.

La afición de Salamanca tenía mucho que celebrar este 12 de junio de 2026. La II Edición de la Corrida Extraordinaria de San Juan de Sahagún pasará a la memoria de La Glorieta por ser una tarde de acontecimientos taurinos, aunque a todos nos hubiese gustado que el ganado hubiera acompañado más, pero así es el toreo.

II Corrida Extraordinaria por San Juan de Sahagún en Salamanca: Morante De La Puebla, Daniel Luque y Marco Pérez | Mateo G.J

Esta tarde hemos asistido a la resurrección de José Antonio Morante de la Puebla en Salamanca, aunque no la que habíamos imaginado, ese torero sevillano de corte antiguo que tiene loco a medio mundo a sus 46 años y que al mismo tiempo dejó loco al aficionado local, nacional e internacional en aquel gesto de hace exactamente ocho meses, cuando por una supuesta promesa a Dios, según ha dado a conocer el propio torero en varios medios de información nacional, se quitó la coleta en los medios de la plaza más importante del mundo, Las Ventas.