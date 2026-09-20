Un curso en el Tormes+ enseñará a crear agentes de IA personalizados desde el ordenador

El Centro Municipal Tormes+ enseñará a crear asistentes de inteligencia artificial personalizados y utilizarlos de forma privada y sin conexión a internet en la primera sesión de los ‘Viernes de Emprendimiento’, que tendrá lugar el próximo viernes 2 de octubre.

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El curso, titulado ‘Mis propios agentes de IA: personalización y privacidad local’, se celebrará de 16:30 a 19:30 horas y está dirigido a personas con un nivel intermedio en inteligencia artificial generativa.

Los participantes aprenderán a entrenar la IA con sus propios documentos y a utilizar modelos directamente desde su ordenador, sin necesidad de conectarse a internet.