Avesal reconoce la labor de los Bomberos de Salamanca durante su tradicional Fervorín

La asociación Avesal ha celebrado este domingo su tradicional Fervorín de las Fiestas, un acto que ha tenido lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y que ha contado con la presencia del concejal de Participación Social, Roberto Martín.

Publicidad Publicidad

El encargado de ofrecer el pregón ha sido Pablo Martín, hermano mayor de la Hermandad de Jesús Despojado, quien durante su intervención ha puesto en valor el trabajo y la dedicación de los Bomberos de Salamanca.