Avesal reconoce la labor de los Bomberos de Salamanca durante su tradicional Fervorín

La asociación Avesal ha celebrado este domingo su tradicional Fervorín de las Fiestas, un acto que ha tenido lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y que ha contado con la presencia del concejal de Participación Social, Roberto Martín.
El encargado de ofrecer el pregón ha sido Pablo Martín, hermano mayor de la Hermandad de Jesús Despojado, quien durante su intervención ha puesto en valor el trabajo y la dedicación de los Bomberos de Salamanca.
El acto ha servido así para reconocer públicamente la labor que desempeñan los efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, especialmente por su compromiso y servicio a la ciudadanía.