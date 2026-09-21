El Alzheimer avanza en su diagnóstico, pero las familias siguen esperando

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca vuelve a poner el foco en las necesidades de las personas afectadas y de sus cuidadores. La programación incluye una recepción en el Ayuntamiento de Salamanca, donde se procederá a la lectura del manifiesto, y una mesa informativa en la que la ciudadanía podrá conocer más sobre la enfermedad, los servicios de la entidad y los recursos de atención y cuidados que ofrece.

Publicidad Publicidad

Sin embargo, detrás de estos actos de sensibilización existe una reivindicación que AFA Salamanca considera fundamental: el acceso a los nuevos tratamientos contra el Alzheimer.

“El no ya no es una respuesta” La directora de AFA Salamanca, Ana Iglesias Gómez, destaca la importancia de que las personas afectadas puedan acceder a las nuevas alternativas terapéuticas disponibles para determinadas fases de la enfermedad.

En este contexto, la asociación reclama que se agilice el acceso a los tratamientos y denuncia la espera que están soportando las personas que podrían beneficiarse de ellos.

"Necesitamos que se apruebe ya", reivindica Ana Iglesias, quien resume la posición de la entidad con una frase contundente: "El no ya no es una respuesta".

Los nuevos fármacos contra el Alzheimer, como el lecanemab y el donanemab, han supuesto un cambio en el abordaje de la enfermedad. Estos tratamientos pueden ralentizar en etapas iniciales modestamente su progresión en pacientes seleccionados, aunque no la curan y requieren un seguimiento médico específico.

Publicidad Publicidad

Su disponibilidad y financiación en España siguen siendo cuestiones relevantes para las personas afectadas y sus familias. Para AFA Salamanca, el acceso a estas terapias constituye una de las principales demandas en la conmemoración de este año. “Cuanto más se trabaje en prevención, menos costará a la Seguridad Social”