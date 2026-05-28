‘Asamblea de mujeres’ llega mañana al CMI Julián Sánchez ‘El Charro’

La obra Asamblea de mujeres, de Aristófanes, continúa su gira por los barrios de Salamanca tras el éxito cosechado el pasado trimestre. La próxima representación será mañana, 29 de mayo, a las 19:00 horas en el CMI Julián Sánchez ‘El Charro’, con entrada libre hasta completar el aforo.

La actividad se enmarca en la programación de la Escuela Municipal de Igualdad para sensibilizar a la ciudadanía en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. La obra está dirigida por Isabel Ortiz de Zárate Gorbea y cuenta con un amplio elenco de actores y actrices.