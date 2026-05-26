Salamanca acoge este sábado la Marcha Solidaria por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

Salamanca acoge este sábado, 30 de mayo, la Marcha Solidaria por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una iniciativa que persigue el objetivo de sensibilizar a la población y a las instituciones, así como recaudar fondos para que la asociación pueda seguir ayudando a las familias a las que presta atención.

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El evento tendrá lugar en la plaza de los Bandos a partir de las 11:00 horas, invitando a participar a instituciones públicas, entidades sociales y al tejido empresarial. Como indica la propia asociación: “La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta a miles de personas en España, con un impacto significativo en su vida diaria. Desde la Asociación se trabaja para ofrecer atención integral, promover la autonomía y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta patología”.

De este modo, ASDEM ha hecho un llamamiento a la ciudadanía salmantina para que se sumen a esta jornada solidaria, contribuyendo a la recaudación de fondos y, como no, generar conciencia social.