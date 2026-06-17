Los CEAS de Salamanca acercan talleres de inclusión, salud y bienestar a unas 800 personas

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha visitado hoy el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados para conocer uno de los talleres de desarrollo personal y comunitario que el Ayuntamiento de Salamanca desarrolla a través de los Centros de Acción Social (CEAS), con una participación que ronda las 800 personas.

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Estos programas tienen como principal objetivo favorecer la inclusión social, prevenir el aislamiento y la exclusión, y fomentar la participación en la comunidad, reforzando las relaciones personales y la vida en los barrios de la ciudad.

Entre las principales iniciativas destaca el taller ‘Activa tu mente’, impartido en varios CEAS como Centro, San José, San Bernardo, Pizarrales, Garrido y El Rollo, orientado a mantener y mejorar las capacidades cognitivas, la memoria y la concentración, además de reforzar la autonomía personal.

También se desarrolla un taller de bienestar emocional a través de la música y el movimiento en San Bernardo, Pizarrales y Garrido, centrado en reducir el estrés y la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y fomentar la socialización.

En el ámbito de la salud, el CEAS de El Rollo acoge un taller de promoción de hábitos saludables, mientras que en Vistahermosa se imparte formación en nuevas tecnologías para reducir la brecha digital y facilitar la integración social.

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