Dos vecinos de Arroyo de la Encomienda, entre los trece turistas fallecidos en un accidente de avioneta en Perú

Un accidente en una avioneta en Perú ha causado la muerte de dos vecinos de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, una trágica noticia en la que también han fallecido otros once turistas a bordo del vehículo aéreo.

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La avioneta se dirigía hacia las Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según han informado fuentes peruanas a Europa Press. Además, las dos personas castellano y leonesas serían las únicas víctimas españolas, tratándose de Alfredo Avilés Muñoyerro y Ana Isabel Sánchez Muñoz, ambos de 52 años. Entre el resto de víctimas, se encuentran siete personas de nacionalidad italiana, según han confirmado las autoridades de este país, además de dos alemanes y dos tripulantes peruanos.