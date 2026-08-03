Castilla y León desciende a la Situación Operativa 0 ante la mejora del control de los incendios forestales

Pasadas las 16:00 horas de este lunes, el Servicio de Naturaleza de la Junta de Castilla y León ha publicado, a través de sus redes sociales, el descenso de la Situación Operativa 2, que permanecía activa desde el pasado 22 de julio.
Tras esta declaración, la Situación Operativa se ha reducido a 0, por haber desaparecido las causas que motivaron la primera de las decisiones, tal y como han explicado desde la Junta de Castilla y León.
Baja la Situación Operativa (SIT) a 0 por haber desaparecido las causas que motivaron la declaración de SIT-2. Más información en #INFORCYL pic.twitter.com/2M3bO9Nc7p— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 3, 2026
Actualmente, en la comunidad castellano leonesa existe un total de nueve incendios activos, entre los que se encuentran el de la localidad zamorana de Fermoselle y el municipio abulense de Burgohondo, que presentan un IGR-1 e IGR-2 respectivamente.
Conociendo esta situación, es importante aclarar algunos de los requisitos que la Junta tiene en cuenta para tomar una decisión de este tipo. Entre ellos, se encuentra la necesidad de que los incendios activos puedan ser controlados con medios del Plan INFOCAL o de otras administraciones en zona de actuación preferente, sin tener que pedir ayuda a efectivos de otros territorios.