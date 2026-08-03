Castilla y León desciende a la Situación Operativa 0 ante la mejora del control de los incendios forestales

Pasadas las 16:00 horas de este lunes, el Servicio de Naturaleza de la Junta de Castilla y León ha publicado, a través de sus redes sociales, el descenso de la Situación Operativa 2, que permanecía activa desde el pasado 22 de julio.

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Tras esta declaración, la Situación Operativa se ha reducido a 0, por haber desaparecido las causas que motivaron la primera de las decisiones, tal y como han explicado desde la Junta de Castilla y León.

Baja la Situación Operativa (SIT) a 0 por haber desaparecido las causas que motivaron la declaración de SIT-2. Más información en #INFORCYL pic.twitter.com/2M3bO9Nc7p — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 3, 2026 Actualmente, en la comunidad castellano leonesa existe un total de nueve incendios activos, entre los que se encuentran el de la localidad zamorana de Fermoselle y el municipio abulense de Burgohondo, que presentan un IGR-1 e IGR-2 respectivamente.