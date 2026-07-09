La Junta publica las bases y los requisitos para ser beneficiario de la matrícula gratis para acceder a la universidad

La Junta de Castilla y León publica este jueves las bases para hacer efectiva la gratuidad de la primera matrícula universitaria para los jóvenes de la Comunidad, así como los requisitos para ser beneficiario.

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Antes de las elecciones, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco anunció que los jóvenes empadronados en Castilla y León se podrían matricular en universidades públicas sin pagar la matrícula del primer año a partir de este curso.

El objetivo de esta iniciativa es contribuir a los gastos generales que comporta la incorporación de los estudiantes al mundo universitario y al mismo tiempo fomentar el acceso de los jóvenes a los estudios superiores.

La Junta de Castilla y León asumirá esos gastos siempre que se trate de la matrícula por la que se acceda por primera vez a cursar estudios universitarios oficiales en universidades públicas de la Comunidad. Para ello, el alumno debe de estar empadronado en la región y estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Desde la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio indican que se prevé que la convocatoria se publique a primeros del mes de septiembre, por lo que el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el mes de octubre.

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de seis meses, por lo que una vez concedida la ayuda, se procederá a abonar el importe a los alumnos que cumplan con los requisitos obligatorios para ser beneficiarios.