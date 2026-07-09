La Policía Local de Salamanca precinta el pipican del CAEM, ante la oposición de los dueños de los perros

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Policía Local, ha llevado a cabo la clausura del pipican situado cerca del Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM), cumpliendo así la orden del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 que en marzo de 2026 dio la razón a los denunciantes.

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Una decisión que fue recurrida por el Ayuntamiento de Salamanca y que todavía está en revisión, sin embargo, la sentencia daba la posibilidad de llevar a cabo un cierre cautelar si los demandantes depositaban una fianza de 500 euros, acción que han llevado a cabo.

Esta situación ha generado un claro rechazo de los dueños de perros que habitualmente acuden a este lugar, tachándolo de “sinsentido evidente”. En esa línea aseguran que “en vez de poder tener nuestros perros sueltos en un espacio vallado, lo que evita ladridos, ahora los tenemos que tener atados alrededor del pipican, lo que produce mayor cantidad de ruido”.

Propietarios de los animales en los aledaños del pipican precintado

Sin embargo, ante esta situación, y como han hecho habitualmente, los dueños aseguran que seguirán yendo con sus mascotas hasta este lugar de encuentro: “seguiremos paseando a nuestros perros en el mismo lugar, en el mismo espacio público, como hemos hecho siempre”.

Por último, han denunciado que la Policía Local también ha precintado “la única fuente de esta zona, perjudicando no solo a los canes, sino también a los ciudadanos que pasean por el lugar”.

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Cabe recordar, que todo este conflicto se inició en 2023, cuando el Ayuntamiento habilitó esta área de recreo para perros en el paseo Padre Enrique Basabe.

Poco después de su apertura, varios vecinos denunciaron los ladridos de los perros, junto con las conversaciones y el bullicio de sus propietarios, alegando que les impedían descansar, especialmente por las tardes y a primera hora de la mañana.

La Policía Local realizó mediciones acústicas y, según la sentencia, registraron niveles de ruido que, en algunos momentos, superaban los límites legales.

En marzo de 2026, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Salamanca dio la razón a los vecinos y ordenó el cierre del pipican, al considerar acreditado que las molestias acústicas vulneraban su derecho al descanso. La resolución también dejaba abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento trasladara el área canina a otro emplazamiento donde no generara ese impacto sobre las viviendas cercanas.