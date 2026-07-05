El Ayuntamiento incide en el uso de seguro de responsabilidad civil y en la identificación de los animales

El Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado la campaña ‘Paséame seguro’, una iniciativa con la que busca reforzar la tenencia responsable de animales de compañía y mejorar la convivencia en los espacios públicos de la ciudad.

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La campaña pone el foco en las obligaciones básicas de los propietarios de perros como es llevar siempre al animal atado en la vía pública, recoger los excrementos, portar su identificación y evitar que orine en fachadas, esquinas o mobiliario urbano. Para este último punto, se recomienda el uso de una botella de agua para limpiar la orina.

El Consistorio recuerda también que en las zonas habilitadas para perros estos pueden estar sueltos, pero siempre bajo control, sin causar molestias y respetando al resto de usuarios. En el caso de los perros potencialmente peligrosos, se establece la obligación de llevar bozal, disponer de la autorización correspondiente y contar con un seguro de responsabilidad civil. Además, incluso en áreas caninas, estos animales deberán permanecer atados.

Asimismo, el Ayuntamiento insiste en la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños y recuerda que, en caso de localizar un perro abandonado, debe avisarse a la Policía Local en el teléfono 923 19 44 40.

La campaña contará con una amplia difusión en toda la ciudad. Se instalarán 30 mupis en puntos de tránsito, se distribuirán 300 carteles en clínicas veterinarias, comercios y edificios municipales, y se repartirán 5.000 tarjetones informativos junto con 80.000 bolsas a través de establecimientos colaboradores y actividades municipales vinculadas al bienestar animal.

Los materiales incluyen escenas cotidianas de paseos con perros acompañadas de mensajes como ‘Porque eres responsable de mí’, ‘Porque no querrías que me ocurra nada’ y ‘Porque no queremos molestar’, con el objetivo de concienciar sobre el cuidado de los animales y el respeto en los espacios públicos.