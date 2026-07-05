Salamanca, lista para “dar visibilidad y compartir momentos” con su ‘Mójate por la Esclerosis’

“La enfermedad de las mil caras”. Bajo este nombre, utilizado a nivel mundial, se esconde una problemática sufrida por más de 600 personas a lo largo de la provincia salmantina: la Esclerosis Múltiple. Esta afección crónica, que asalta al sistema nervioso central, se manifiesta mediante síntomas completamente diferentes entre pacientes. Así, esta dificultad complica tanto el diagnóstico como su comprensión por parte de la sociedad: “No existe ningún caso igual”.

Publicidad Publicidad

Con esta manifestación, María Jesús González, presidenta de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Salamanca, introduce el objetivo de ‘Mójate por la Esclerosis’, un evento anual que este 2026 llenará el parque de la Alamedilla desde las 10:00 hasta las 14:00 horas de este domingo: “La principal finalidad de esta actividad lúdica es dar visibilidad a la enfermedad, además de invitar a los ciudadanos a participar, comprometerse con la causa y aportar económicamente a la entidad”.

Esta actividad, celebrándose simultáneamente en lugares refrescantes a lo largo de un millar de localidades españolas, se convierte en una de las fechas más señaladas en torno a esta enfermedad, uniéndose de esta manera al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, celebrado cada 30 de mayo. Finalmente, a este amplio calendario se suma también la jornada del 18 de diciembre, fecha en la que se festeja el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.

“Dar visibilidad y compartir momentos” A pesar de la característica crónica de esta enfermedad, desde ASDEM aseguran que detectar una afección a tiempo puede cambiar muchas historias: “La clave es conseguir un diagnóstico precoz”. En este sentido, la Esclerosis Múltiple se caracteriza por la aparición de lesiones degenerativas en el Sistema Nervioso Central, pudiendo afectar a varias funciones neurológicas con el paso del tiempo: “Si se logran atisbar los primeros síntomas, el estilo de vida puede mejorar considerablemente”.