Salamanca se prepara para una ola de calor con máximas que podrán alcanzar los 40ºC

Salamanca afronta desde este fin de semana un episodio de altas temperaturas que podría derivar en una ola de calor intensa y persistente, especialmente a partir del lunes 6 de julio, según las previsiones meteorológicas.

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La situación está provocada por la presencia de una dorsal anticiclónica al oeste de la Península Ibérica, que favorecerá la acumulación de aire cálido y el ascenso progresivo de las temperaturas en la provincia.

En Salamanca, las máximas superarán de forma generalizada los 35ºC durante varios días consecutivos, con valores que podrían alcanzar los 38ºC o incluso los 40ºC en algunos puntos de la provincia. Las mínimas también se mantendrán elevadas, con noches tropicales en las que no se bajará de los 20ºC.

A partir del lunes, además del calor, podrían registrarse tormentas dispersas y localmente intensas, con aparato eléctrico y rachas fuertes de viento, especialmente en zonas de sierra.

Aunque algunos escenarios apuntan a una posible mejoría a partir del jueves 9 de julio, la situación podría prolongarse varios días, por lo que se recomienda seguir la evolución de este episodio.

Ante este escenario, la Agencia de Protección Civil y Emergencias recuerda la importancia de extremar las precauciones como son evitar salir en las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia, reducir la actividad física y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.