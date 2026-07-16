Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha vuelto a insistir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que amplíe al sector apícola las ayudas por encarecimiento del gasóleo, especialmente al trashumante, como están empezando a estudiar algunas comunidades autónomas productoras, según informa Europa Press.

Publicidad Publicidad

En concreto, la organización agraria reitera que Agricultura pueda cofinanciar las actuaciones que se pongan en marcha desde las comunidades y que empiezan a plantearse de tal forma que puedan cubrir las necesidades de un sector clave para el mantenimiento del medio ambiente la polinización de cultivos y el mantenimiento de la biodiversidad, según informa en un comunicado.

Unión de Uniones recuerda que los apicultores ya han asumido un importante incremento de gasóleo extra, cifrándolo en 800 euros para una explotación con el número mínimo de colmenas (150) y un coste que puede llegar hasta los 10.000 euros para una explotación de 1.500 colmenas. Por lo que se refiere a la estante, el coste extra de gasóleo rondaría entre los 400 euros y los 4.000 euros.

"No puede ser que el sector apícola históricamente se quede fuera de todo cuando el impacto del aumento de los costes de producción afecta igual medida que a otros sectores", han señalado desde la organización.

Unión de Uniones recuerda que estas explotaciones están en un momento de grandes cambios amenazadas, tanto por motivos de cambio climático o la invasión de la vespa velutina, y no incluirle en las líneas de ayudas que saca el Ministerio para los agricultores y ganaderos hará que sigan "cayendo en picado".

De esta forma, insta al Departamento que lidera Luis Planas a "recapacitar y buscar el diálogo" con las regiones productoras, y que son muchas a nivel estatal, para encontrar la manera de poder ayudar a un sector estratégico y arraigado en el medio rural.

Publicidad Publicidad