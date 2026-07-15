El Gobierno comprará 757.560 nuevas vacunas contra la dermatosis nodular contagiosa

El Ministerio de Agricultura autorizó este martes la compra de 757.560 nuevas vacunas contra la dermatosis nodular contagiosa por un importe de 999.979,2 euros.

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La adquisición de estas nuevas dosis se realiza al tener que revacunar a los animales que ya fueron inoculados en 2025 hasta que las autoridades de sanidad decidan el cese de esta medida cuando las circunstancias epidemiológicas lo permitan.

Con esta ampliación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha adquirido un total de 2.915.935 dosis de vacunas, con un gasto total de 3.820.000 euros.