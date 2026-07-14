Castilla y León refuerza con 250.000 euros el apoyo a las razas ganaderas autóctonas

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha convocado las ayudas de 2026 para apoyar a las asociaciones de criadores encargadas de gestionar los programas de cría de las razas ganaderas autóctonas amenazadas de Castilla y León. La convocatoria cuenta con una dotación inicial de 250.000 euros, de los que 150.000 euros proceden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 100.000 euros son aportados por la Junta.

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Las ayudas beneficiarán a nueve asociaciones de criadores, que representan a más de 1.000 explotaciones ganaderas y cerca de 35.200 animales selectos. Entre las razas incluidas figuran la Alistana-Sanabresa, Sayaguesa, Serrana Negra, Mantequera Leonesa, Ojalada, Cabra de las Mesetas, Hispano-Bretón, Losino y Zamorano-Leonés.

El objetivo de esta línea de apoyo es garantizar la conservación del patrimonio genético ganadero de la Comunidad mediante la financiación de los programas de cría. Las subvenciones permitirán sufragar la gestión de los libros genealógicos, las pruebas genéticas, las bases de datos, el mantenimiento de bancos de germoplasma, las evaluaciones genéticas y los controles de rendimiento de los animales.