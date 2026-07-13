Los cereales siguen cotizando al alza en la Lonja de Salamanca

Siguiendo la tendencia del resto de España y la demanda internacional, la Lonja de Salamanca ha respondido este lunes con una nueva subida generalizada para los cereales. Excepto la avena, que repite la cotización de la semana anterior, todo sube de forma considerable. así, el centeno y la cebada son los productos con mayor incremento, 5 euros la tonelada, mientras que el trigo, el triticale y el maíz suben 4 euros la tonelada.

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También sube la colza 2 euros, la alfalfa empacada 4 euros y el parque grande de paja 5 euros la tonelada.

Mesa De Cereales 13 7 2026 Lonja De Salamanca

En cuanto a la mesa de ovino, los vocales han optado por subir el lechazo y bajar el cordero. Así, el lechazo sube 15 céntimos el kilo en vivo en todos los animales de menos de 13 kilos y baja 10 céntimos en los de más de ese peso. El cordero baja 15 céntimos en todos los pesos. También baja la oveja para sacrificio 10 céntimos.