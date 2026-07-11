Agricultura realizará un seguimiento permanente con reuniones diarias para evaluar el avance de los focos de la enfermedad de Newcastle

Después de que la Junta haya anunciado que todas las explotaciones avícolas tendrán que vacunar a sus aves contra la enfermedad de Newcastle a partir del 1 de septiembre, el consejero Joaquín Antonio Pino ha afirmado que se realizará un seguimiento permanente con reuniones diarias para ver el avance de la enfermedad en la Comunidad.

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Concretamente, se celebrarán reuniones diarias entre los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consejería y el sector avícola.

Ante la preocupación por el avance de la enfermedad, ha expresado que se trabaja para que la semana que viene se puedan vaciar las granjas de animales no afectadas en las zonas donde se han detectado casos.

A mayores, ha hecho hincapié en la importancia de vacunar la totalidad de la cabaña ganadera susceptible y de reforzar al máximo las medidas de bioseguridad en las explotaciones, poniendo a disposición las herramientas fundamentales para prevenir la propagación de la enfermedad y mejorar el estatus sanitario de la cabaña ganadera de Castilla y León.

Actualmente la situación de esta enfermedad mantiene puesto el foco en la provincia de Valladolid con 15 focos que ya han sido notificados. Los dos últimos se dieron a conocer este jueves en dos granjas de broilers en el municipio de Íscar y de Tordesillas. Ninguna estaba vacunada frente a la enfermedad.

Las medidas impuestas por los Servicios Veterinarios Oficiales son las siguientes:

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