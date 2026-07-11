Agricultura realizará un seguimiento permanente con reuniones diarias para evaluar el avance de los focos de la enfermedad de Newcastle

Después de que la Junta haya anunciado que todas las explotaciones avícolas tendrán que vacunar a sus aves contra la enfermedad de Newcastle a partir del 1 de septiembre, el consejero Joaquín Antonio Pino ha afirmado que se realizará un seguimiento permanente con reuniones diarias para ver el avance de la enfermedad en la Comunidad.
Concretamente, se celebrarán reuniones diarias entre los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consejería y el sector avícola.
Ante la preocupación por el avance de la enfermedad, ha expresado que se trabaja para que la semana que viene se puedan vaciar las granjas de animales no afectadas en las zonas donde se han detectado casos.
A mayores, ha hecho hincapié en la importancia de vacunar la totalidad de la cabaña ganadera susceptible y de reforzar al máximo las medidas de bioseguridad en las explotaciones, poniendo a disposición las herramientas fundamentales para prevenir la propagación de la enfermedad y mejorar el estatus sanitario de la cabaña ganadera de Castilla y León.
Actualmente la situación de esta enfermedad mantiene puesto el foco en la provincia de Valladolid con 15 focos que ya han sido notificados. Los dos últimos se dieron a conocer este jueves en dos granjas de broilers en el municipio de Íscar y de Tordesillas. Ninguna estaba vacunada frente a la enfermedad.
Las medidas impuestas por los Servicios Veterinarios Oficiales son las siguientes:
- Inmovilización inmediata de las granjas afectadas desde la fecha de sospecha.
- Realización de la encuesta epidemiológica con objeto de conocer el posible origen y granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.
- Se está procediendo a realizar el vacío sanitario de las granjas confirmadas y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.
- Establecimiento de una zona de restricción alrededor de los focos. En los radios de 3 km y 10 km hay 31 y 11 explotaciones comerciales con censo, de las que 39 ya pertenecen a otras zonas de restricción de focos anteriores.
- Además, se ha establecido, mediante una Resolución del Director General de Producción Agrícola y Ganadera, la obligatoriedad de la vacunación en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción que no sean de autoconsumo, debiendo aplicarse, como mínimo, dos dosis en la pauta vacunal y debiendo garantizarse un nivel adecuado de inmunización mediante las pautas vacunales autorizadas, en todas las manadas incluidas en los municipios de las zonas de restricción de los focos activos. Esta obligatoriedad se extenderá a las explotaciones de las provincias de Valladolid y Segovia a partir del 1 de agosto de 2026, y a todas las explotaciones de la comunidad autónoma de Castilla y León a partir del 1 de septiembre de 2026.