Autorizado el uso de visores térmicos durante la noche para el jabalí y una hora antes del amanecer y el atardecer para el resto de la caza mayor

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental anuncia la autorización del uso de visores térmicos durante la noche para abatir a jabalíes y una hora antes del amanecer y de la puesta del sol para el resto de la caza mayor.

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Esta es una decisión que ha sido comunicada por el consejero, Joaquín Antonio Pino en la reunión con las OPAS de la Comunidad para analizar la situación de la sanidad animal en Castilla y León. Se trata de una decisión que responde a una "demanda histórica" del sector agrario y cinegético y que contribuirá a mejorar el control de las poblaciones de fauna silvestre.

Durante el encuentro se ha realizado también un repaso a las principales patologías que afectan a las distintas especies ganaderas, entre ellas la tuberculosis bovina, la peste porcina africana, la enfermedad de Newcastle y la influenza aviar.