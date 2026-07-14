Hasta 450 euros por animal para la reposición de ganado afectado por campañas sanitarias

La Junta de Castilla y León ha convocado ayudas para que las explotaciones ganaderas afectadas por sacrificios obligatorios puedan recuperar sus efectivos mediante la compra de animales de reposición.

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La línea de ayudas cuenta con una dotación inicial de 200.000 euros, ampliable hasta 300.000 euros, y está dirigida a explotaciones de bovino, ovino y caprino que hayan tenido que sacrificar animales por la aplicación de programas sanitarios oficiales.

Las subvenciones permitirán adquirir nuevos animales para recuperar la capacidad productiva de las explotaciones. Las ayudas podrán alcanzar los 450 euros por bovino de aptitud lechera, 390 euros por bovino de carne y también contemplan apoyo para ganado ovino, caprino y reproductores equinos.

Los animales adquiridos deberán cumplir los requisitos sanitarios establecidos y permanecer en la explotación beneficiaria durante un mínimo de dos años. Además, la ayuda se incrementará un 25 % cuando los animales estén inscritos en libros genealógicos oficiales.