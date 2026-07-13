La Plataforma Pecuaria Bovina reclama la revisión de los programas de Sanidad Animal

La Plataforma Pecuaria Bovina ha reclaado a la nueva consejería de Agricultura una revisión de los programas de sanidad animal y medidas proporcionadas y adaptadas a la realidad de la ganadería extensiva. La entidad ha emitido sendas cartas al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, y al director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, para solicitarles una reunión de trabajo en la que trasladar directamente la situación que atraviesa el sector, exponer las preocupaciones de los profesionales ganaderos y presentar propuestas concretas que permitan garantizar la continuidad y viabilidad de las explotaciones.

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Entre las cuestiones prioritarias que la Plataforma desea abordar se encuentran la revisión profunda de los programas de sanidad animal y, especialmente, del modelo de lucha contra la tuberculosis bovina, reclamando medidas proporcionadas, adaptadas a la realidad del vacuno extensivo y que tengan en cuenta el papel de la fauna silvestre como reservorio de la enfermedad.

La Plataforma considera necesario revisar los automatismos que pueden conducir al vaciado sanitario de explotaciones completas sin que exista una justificación epidemiológica suficiente, mejorar las herramientas de diagnóstico en contextos de baja prevalencia y garantizar la participación de los ganaderos y de los veterinarios de campo en el diseño y aplicación de las medidas sanitarias. Asimismo, reclama el establecimiento de protocolos claros y anticipados frente a enfermedades emergentes como la dermatosis nodular contagiosa.

El sector necesita conocer previamente las medidas que se aplicarían ante la aparición de posibles focos, los criterios técnicos que determinarían las actuaciones y las alternativas disponibles para evitar que la respuesta sanitaria se limite automáticamente al sacrificio de todos los animales de una explotación. La Plataforma también considera imprescindible reforzar los controles sanitarios y la trazabilidad de los animales vivos importados desde zonas de riesgo, así como disponer de herramientas preventivas eficaces, incluida la vacunación, que permitan actuar con rapidez y seguridad ante una eventual crisis sanitaria.

La Plataforma Pecuaria Bovina representa a miles de ganaderos de un sector estratégico para Castilla y León, tanto por su aportación económica como por su contribución al mantenimiento del empleo, la población y la actividad en el medio rural, además de su papel esencial en la gestión del territorio y la producción de alimentos. La Plataforma ha reiterado su plena disposición a trabajar conjuntamente con la Consejería para mejorar la sanidad de la cabaña ganadera sin comprometer la viabilidad de las explotaciones, fortalecer el sector bovino y consolidar el papel de la ganadería como motor económico y social del medio rural de Castilla y León.