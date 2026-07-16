La Junta autoriza la concesión de subvenciones complementarias a las indemnizaciones abonadas por siniestros de sequía

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, ha autorizado en el Consejo de Gobierno de este jueves la concesión directa de subvenciones complementarias a la indemnización abonada por Agroseguro por siniestros de sequía.

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Las ayudas irán dirigidas a titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León con pólizas de seguro con cobertura de sequía de cultivos herbáceos del Plan 2022.

Con este pago se complementaría el listado definitivo de 12.529 agricultores que se han visto beneficiados por esta ayuda complementaria; la cuantía total autorizada asciende a 54.357 euros.