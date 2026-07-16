Sanidad aprueba un plan estatal pionero contra los virus de origen zoonótico bajo el enfoque 'One Health'

El Ministerio de Sanidad ha aprobado el 'Plan Estatal frente a infecciones por virus influenza de origen zoonótico', una nueva estrategia para reforzar la prevención, detección precoz y respuesta ante los virus de la gripe de origen animal con potencial de transmitirse a los seres humanos. Coordinado por el CCAES, el documento adopta el enfoque 'Una sola Salud' (One Health) para unificar la respuesta de la salud humana, la sanidad animal y el medio ambiente.

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Para adaptar las medidas a cada territorio, el plan funciona mediante cuatro escenarios de riesgo progresivos. El escenario 0 se limita a la vigilancia ordinaria; el 1 y el 2 se activan ante focos en animales (silvestres y domésticos, respectivamente); y el escenario 3 se inicia al detectarse infecciones en humanos, distinguiendo según el nivel de exposición o si existe una transmisión limitada entre personas.

La estrategia también crea el Comité Estatal Permanente de Coordinación y Seguimiento, liderado por el CCAES y compuesto por expertos y representantes autonómicos y ministeriales. Asimismo, se prioriza la protección del personal expuesto por su profesión (ganaderos, veterinarios o agentes forestales), estableciendo que las empresas evalúen riesgos, doten de equipos de protección y faciliten, si es necesario, pruebas PCR, antivirales o la vacunación frente a la gripe estacional para evitar coinfecciones.