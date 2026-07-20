Vuelven a subir los cereales en la Lonja de Salamanca este lunes

La Lonja de Salamanca ha amanecido durante este lunes, 20 de julio, con una marcada subida del cereal, donde el trigo blanco, la cebada, la avena, el centeno, el maíz y el triticale han aumentado su valor en siete euros. Además, la colza también ha subido aunque en menor medida, con un aumento de un euro únicamente con respecto a la pasada semana. Por otro lado, la alfalfa empacada también ha aumentado su valor en dos euros, mientras que el paquete grande de paja también lo ha hecho en otros dos euros.

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En las carnes, el lechazo ha subido hasta los 13 kilos, con un leve aumento del 0,05 euros. El cordero ha visto como bajaba su valor en 0,05 euros, mientras que el porcino blanco, el lechón y el tostón también lo han hecho. En el caso del porcino en 0,01 euros, en el lechón en dos euros menos y el tostón en un euro.

Se mantienen con los mismos precios la oveja, la ternera hembra, terneros del país, el jamón ibérico, la paleta ibérica, los magros, el despiece y el porcino ibérico, exceptuando los lechos y los tostones que bajan en el caso del primero en 0,20 euros y en el segundo en un euro.