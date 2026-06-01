José Luis Puerto, Premio Eduardo Lourenço 2026 en Guarda

El poeta, etnógrafo y traductor salmantino José Luis Puerto ha recibido el Premio Eduardo Lourenço 2026, que otorga el Centro de Estudios Ibéricos, organismo que une conocimientos relacionados entre las Universidades de Salamanca y Coimbra.

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En la vigesimosegunda edición que tuvo lugar el pasado viernes, 29 de mayo, en la Biblioteca Municipal de Guarda, se ha entregado el premio al autor salmantino, que estuvo acompañado por la vicerrectora de Estudiantes, Marta Gutiérrez, el vicerrector de la Universidad de Coimbra, Delfim Leão; el presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa; el vicepresidente del Instituto Politécnico da Guarda; Massimiano Ribero; el alcalde del Guarda; Roberto José Álvarez; junto a representantes de las instituciones académicas, militares y religiosas, miembros del jurado y del Centro de Estudios Ibéricos, familiares de Eduardo Lourenço y familiares y amigos del premiado.

El elogio a corrido a cargo de otra autora salmantina, Asunción Escribano, catedrática de Literatura de la Universidad Pontificia de Salamanca destacando “profundo conocimiento de la lengua y la cultura portuguesas, patente en sus traducciones de poetas portugueses, su capacidad de integración de elementos culturales ibéricos en su poesía, en su trabajo etnográfico y en su investigación sobre la tradición oral”.

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