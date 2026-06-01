Concedidas 14 subvenciones a instituciones públicas de Salamanca para investigar ciencias aplicadas

La Consejería de Educación ha resuelto las diferentes subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación en ciencias aplicadas. En total, han sido 41 proyectos los beneficiarios de estas ayudas, con 12 de los proyectos a la Universidad de Salamanca y dos para Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre ellos el Instituto de Biología Molecular y Celular del Cáncer (IBMCC) y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA).

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En total se destinarán 6.300.000 euros, oscilando cada uno de los proyectos entre los 60.000 y 180.000 euros, en función de la contratación de investigadores que se realice, donde cada uno de los contratos tendrá una duración de tres años.

Por otro lado, dentro de la convocatoria, se ha contemplado la posibilidad de contrataciones en actividades científico-técnicas para atender necesidades específicas en cada uno de los proyectos de investigación.

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