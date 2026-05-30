La startup 'DomuSync' logra dos premios en el Campeonato Nacional de Emprendimiento

Entre los cuatro finalistas. En esa posición ha quedado el proyecto 'DomuSync', desarrollado por dos alumnos de la Facultad de Ciencias de la USAL, Lucía García y Juan Caramés, durante la celebración de la final de la Competición Nacional de Emprendimiento de Junior Achievement.

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En el evento, que tal y como adelantó Salamanca24horas, fue llevado a cabo en Madrid los pasados 27 y 28 de mayo, han participado 15 equipos diferentes en la categoría startup, de la que han formado parte García y Caramés, estudiantes de Ingeniería Informática y Matemáticas respectivamente.

Tras una "completa y detallada" presentación de su innovadora aplicación, este equipo salmantino ha conseguido llevarse a la capital del Tormes dos premios de los cinco ofertados en su categoría: el galardón a la viabilidad y el reconocimiento al liderazgo.

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