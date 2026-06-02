Casi 3.000 estudiantes se juegan su futuro desde este martes en la PAU de Salamanca

Los nervios vuelven a instalarse en los pasillos de las facultades y edificios universitarios de Salamanca. Miles de estudiantes afrontan desde este martes, 2 de junio, uno de los momentos más importantes de su trayectoria académica, la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), que se desarrollará durante tres jornadas, hasta el 4 de junio.

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La convocatoria ordinaria reunirá este año a 2.983 alumnos matriculados en la Universidad de Salamanca, una cifra que refleja un incremento respecto a cursos anteriores. De ellos, 2.800 realizarán la fase general de acceso a la universidad, mientras que otros 183 se presentarán únicamente a la fase de mejora de nota.

La provincia de Salamanca concentra el mayor número de estudiantes inscritos, con un total de 1.625 alumnos, lo que convierte a la capital y a sus diferentes sedes universitarias en el principal escenario de estas pruebas.

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