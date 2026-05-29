La USAL registra 2.983 alumnos matriculados para realizar la PAU en convocatoria ordinaria

La Universidad de Salamanca contabiliza para este año 2.983 alumnos que se van a presentar a la PAU en la convocatoria ordinaria.

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De estos, 2.800 realizarán la fase general y 183 se presentarán únicamente a la fase de mejora; estas cifras representan un incremento de estudiantes matriculados respecto a años anteriores.

Según la distribución por provincias: 676 estudiantes matriculados son de Ávila, de los cuales 650 realizarán la fase general; hay también 1.671 estudiantes matriculados de Salamanca, de los cuales 1.546 realizarán la fase general; y otros 636 estudiantes de Zamora, de los cuales 604 realizarán la fase general.

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