Manuel Diosleguarde y Alejandro Marcos son los dos primeros toreros que se han clasificado para las semifinales de la Copa Chenel 2026 que se disputarán el 11, 12 y 18 de julio antes de la tarde de la gran final fechada para el 30 de julio en Las Ventas.

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El primer semifinalista anunciado por las redes sociales de la Copa Chenel este mismo miércoles ha sido Diosleguarde, con una puntuación total de 14,51 puntos.

Alejandro Marcos ha sido el segundo clasificado con la mejor nota de lo que llevamos de certamen: 10,20 puntos.

Puntuaciones de Manuel Diosleguarde y Alejandro Marcos, los dos primeros clasificados para las semifinales de la Copa Chenel 2026 | Copa Chenel

Los dos toreros salmantinos, los únicos de la tierra en participar en este certamen homenaje al maestro Antonio Chenel 'Antoñete', se clasificaron para la segunda fase, toreando en la primera de las tres tardes anunciadas, el 13 de junio en Daganzo de Arriba con astados de La Machamona y Los Eulogios. En esta tarde, Manuel Diosleguarde cortó dos orejas a un toro de Los Eulogios, dando en su otro toro una vuelta al ruedo. Alejandro paseo dos vueltas al ruedos.

Antes de la final en Madrid hay programadas dos semifinales en las que podrían estar acartelados los salmantinos:

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