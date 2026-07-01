Los salmantinos Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde volverán a estar acartelados juntos en las dos semifinales de la Copa Chenel

Los toreros Alejandro Marcos y Manuel Diosleguarde volverán a estar acartelados juntos en las dos semifinales de la Copa Chenel al seguir en la competición.

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Tras el sorteo celebrado este miércoles, los salmantinos coincidirán el 12 de julio en Valdetorres de Jarama junto a Mario Navas, matador de toros que también se formó en la Escuela de Salamanca. Estoquearán las ganaderías de Los Maños y La Palmosilla.

La otra corrida que es otra semifinal antes de la celebración de la final será de seis diestros, donde también harán el paseíllo los dos salmantinos junto a Javier Cortés, Héctor Gutiérrez, Mario Navas y Alejandro Chicharro. Para esta cita está también anunciada la divisa charra de Domingo Hernández, además de Victoriano del Río y Zacarías Moreno.

En la semifinal del 11 de julio está anunciada otra ganadería de Salamanca, José Cruz, que lidiará tres astados junto al hierro de Peñajara para Javier Cortés, Héctor Gutiérrez y Alejandro Chicharro.

El 30 de julio se lidiarán seis toros también de dos hierros de Salamanca: El Capea y Carmen Lorenzo.

Los tres puestos para disputar esta final que tendrá lugar en Las Ventas se definirán después del 18 de julio, donde se clasificarán los tres matadores que obtengan la mejor puntuación.

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