Dos calles de Salamanca registran cuatro accidentes este martes

Un peatón de unos 18 años ha resultado herido a última hora de la tarde tras ser atropellado por un turismo en la avenida Fernando Pessoa de Salamanca. El suceso ha tenido lugar a las 19:48 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha comenzado a recibir llamadas de alerta que pedían asistencia para el joven que se quejaba de un fuerte dolor en la espalda a causa del impacto.

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El centro de emergencias ha dado aviso de inmediato a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico, cuyo personal sanitario ha atendido al herido antes de proceder a su traslado al Complejo Asistencial de Salamanca para una valoración médica completa.

Da la casualidad de que, en esa misma vía, esta mañana un motorista ha resultado herido tras colisionar por con un turismo. El ciclista estaba consciente, pero aturdido.