El pago de la PAC en Castilla y León se adelanta al 23 de septiembre

El pago de PAC (Política Agraria Común) se adelantará en Castilla y León al 23 de septiembre.

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El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino ha dado a conocer esta información durante el pleno de las Cortes celebrado este jueves, tras una pregunta del socialista Miguel Ángel Blanco.

Según recoge la Agencia ICAL, el consejero subrayó que "nunca se ha pagado tan pronto". El motivo es inyectar liquidez al sector.

Durante su comparecencia Pino ha destacado que el aumento de 100 a 115 millones de los fondos para el relevo generacional, con la resolución de ayudas por importe de 50 millones para unos 600 beneficiarios, con una cuantía media de 66.000 euros.