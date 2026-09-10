Cuando Salamanca era territorio de Olano: dos de las cronos más rápidas de la Vuelta se decidieron aquí

La Vuelta Ciclista a España recuperó este jueves el formato de contrarreloj individual de largo recorrido. Entendiendo por largo recorrido una contrarreloj de más de treinta kilómetros, algo que no se veía en la gran prueba española desde 2022.

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Antaño, de hecho, el recorrido de la etapa que ha conectado la plaza de toros del Puerto de Santa María con Jerez de la Frontera podría considerarse hasta de las cortas. Ha llovido ya desde que las grandes pruebas, y en concreto La Vuelta, acogía más de una gran contrarreloj individual durante su recorrido.

Salamanca guarda una relación especial con las grandes contrarrelojes de la Vuelta a España, de hecho, la última de más de 40 kilómetros que se han disputado en la ronda gala española se disputó en territorio charro. Fue en 2011, con un recorrido de 47 kilómetros con salida y meta en la propia ciudad de Salamanca. El alemán Tony Martin se llevó la etapa con un tiempo de 55 minutos y 54 segundos, el día que un joven y desconocido Chris Froome se enfundó el maillot rojo como líder de La Vuelta.

Diez años antes, el recorrido fue mucho más corto y tuvo en David Millar el vencedor de un prólogo inaugural de La Vuelta.

Sin embargo, las grandes gestas contra el crono en la provincia charra tienen un nombre propio: Abraham Olano. El ciclista vasco fue protagonista de dos exhibiciones contra el reloj en Salamanca en apenas cuatro años, ambas sobre recorridos de más de 40 kilómetros.

La primera tuvo lugar el 9 de septiembre de 1995. La séptima etapa de aquella edición fue una contrarreloj individual de 41 kilómetros con salida y llegada en Salamanca, que terminó con victoria de Olano. El corredor vasco, entonces uno de los grandes especialistas del pelotón internacional, completó el recorrido en 47 minutos y 37 segundos, a una velocidad media de aproximadamente 51,7 kilómetros por hora.

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Aquella jornada tuvo además un episodio que convirtió la victoria en una hazaña todavía mayor. Olano sufrió una caída durante el recorrido, justo al pasar Almenara de Tormes, pero consiguió continuar y terminar imponiéndose en una de las grandes batallas contra el reloj de aquella Vuelta.

El recorrido llevó a los corredores por el entorno de la capital y el alfoz salmantino, pasando por localidades como Villamayor, Almenara de Tormes, Pino de Tormes o Florida de Liebana antes de regresar hacia Salamanca.

Clasificación de la etapa:

1º Abraham Olano (Mapei): 47:37

47:37 2º Laurent Jalabert (ONCE): a 23"

a 23" 3º Alex Zülle (ONCE): a 43"

a 43" 4º Johan Bruyneel (ONCE): a 48"

a 48" 5º Michele Bartoli (Saeco): a 55" A pesar de la victoria de Olano, Jalabert logró defender el maillot amarillo por solo 6 segundos, arrancando un duelo histórico entre ambos que llevaría al guipuzcoano a terminar segundo en el podio final de Madrid.

Cuatro años después, una crono todavía más larga La historia se repitió cuatro años después en territorio salmantino.

El 10 de septiembre de 1999, la Vuelta regresó a Salamanca para disputar la sexta etapa, una contrarreloj individual de 46,4 kilómetros, con salida y llegada en la capital.

Olano volvió a ser el más rápido. El ciclista de la ONCE detuvo el reloj en 53 minutos y 32 segundos, lo que supone una velocidad media de alrededor de 52 kilómetros por hora.

Por detrás terminó uno de los grandes nombres del ciclismo mundial, Jan Ullrich, que cedió alrededor de un minuto a pesar de ser uno de los grandes especialistas de su época. Precisamente el teutón, se llevó la etapa anterior con final en Ciudad Rodrigo y se hizo con la clasificación final de La Vuelta.

Esta exhibición le sirvió a Olano para asumir el liderato de la carrera, maillot que vestiría hasta que una infortunada lesión (fisura de costilla tras una caída) le obligó al abandono días después en la montaña andorrana.

Para muchos aficionados salmantinos, aquella jornada quedó grabada en la memoria. También para quien firma estas líneas, que con apenas nueve años estuvo aquel 10 de septiembre de 1999 en Doñinos viendo pasar a los corredores de la Vuelta por las carreteras de la provincia.

Clasificación de la contrarreloj de Salamanca de 1999:

1º Abraham Olano (ONCE): 53:32

53:32 2º Jan Ullrich (Deutsche Telekom): a 57" (quien acabaría ganando la Vuelta en Madrid)

a 57" (quien acabaría ganando la Vuelta en Madrid) 3º Ángel Casero (Vitalicio): a 2:17

a 2:17 4º I. Glez. Galdeano (Vitalicio): a 2:18

a 2:18 5º McRae (Mapei): a 2:41 No era todavía la época de las cronos cortas de 10 o 20 kilómetros que se han convertido en habituales en las grandes vueltas. La Vuelta apostaba entonces por recorridos mucho más largos, en los que los especialistas podían pasar cerca de una hora pedaleando prácticamente al límite.

Dos cronos de Salamanca entre las más rápidas de la Vuelta El paso del tiempo no ha borrado aquellas actuaciones. Al contrario: cuando se repasan las contrarrelojes más rápidas de la historia de la Vuelta por velocidad media, las dos pruebas salmantinas siguen apareciendo entre las primeras posiciones cuando se establece un mínimo de distancia.

La crono de 1999, con 46,4 kilómetros y unos 52 km/h de media, se encuentra entre las más rápidas de la historia entre las pruebas de al menos 30 kilómetros. La de 1995, con 41 kilómetros y una media cercana a 51,7 km/h, también aparece en posiciones destacadas.

De hecho, si se toma como referencia un mínimo de 30 kilómetros, las dos cronos ganadas por Olano en Salamanca aparecen entre las cinco más rápidas de la historia de la ronda española, entre las cuatro se encontraban hasta este jueves, puesto que la victoria del suizo Stefan Küng se ha colocado como la segunda más rápida.

Ranking actualizado — contrarrelojes de ≥30 km

Puesto Ciclista Año Salida → llegada Distancia Tiempo Media 1 Rubén Plaza 2005 Guadalajara → Alcalá de Henares 38,9 km 41:31 56,22 2 Stefan Küng 2026 El Puerto de Santa María → Jerez 32,1 km 35:22 54,46 3 Peter Velits 2010 Peñafiel → Peñafiel 46,0 km 52:43 52,36 4 Abraham Olano 1999 Salamanca → Salamanca 46,4 km 53:32 52,00 5 Abraham Olano 1995 Salamanca → Salamanca 41,0 km 47:37 51,66 6 Aitor González 2002 Warner Bros. Park → Madrid 41,2 km 47:54 51,61 7 Isidro Nozal 2003 Albacete → Albacete 53,3 km 1:02:03 51,54 8 Bert Grabsch 2007 Cariñena → Zaragoza 49,0 km 57:05 51,50 9 Chris Froome 2017 Circuito de Navarra → Logroño 40,2 km 47:00 51,32 10 Abraham Olano 1998 Alcudia → Alcudia 40,0 km 47:07 50,94 El récord de Roberto Heras se mantiene igualado El ciclista bejarano Roberto Heras comparte el cartel de ciclista más laureado de la historia de la Vuelta Ciclista a España junto al esloveno Primož Roglič.

Ambos corredores tienen el récord de victorias en la clasificación general con cuatro ediciones ganadas. El ciclista bejarano se hizo con las ediciones del 2000, 2003, 2004 y 2005, mientras que Roglič igualó esa marca de cuatro victorias al vencer en 2024 a Ben O’connor, después de un tridente seguido de triunfos de 2019 a 2021.

Sin embargo a diferencia de Roberto Heras, Roglič sigue teniendo la oportunidad de ser el ciclista con más victorias en la general de la Vuelta a España.

De hecho, la contrarreloj de este jueves, que ha tenido en Stefan Küng su ganador, se antojaba como una oportunidad para que Roglič pudiera asaltar el récord.

El ciclista esloveno partía como tercero en la general a 2 minutos y 10 segundos, pero como rival tenía enfrente a Enric Más, a priori mucho más flojo en la lucha contra el crono frente a un Roglič que ha sido hasta campeón olímpico en la especialidad.

Sin embargo, el estado anímico, físico y mental de Enric Más mostrado durante toda esta Vuelta 2026 se ha notado también en la contrarreloj, donde solo ha cedido 33 segundos, manteniendo una ventaja con el esloveno en la general de 1 minuto y 37 segundos a falta de tres etapas.