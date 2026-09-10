David Sanz, nuevo refuerzo para el Guijuelo

El C.D. Guijuelo sigue dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 y lo hace con la incorporación de David Sanz, un futbolista que llega al conjunto chacinero después de completar parte de su formación en la cantera del Real Valladolid.

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Uno de los aspectos que más destaca de su trayectoria es su paso por la Selección Española Sub-16, una experiencia que pone de manifiesto el nivel alcanzado por el jugador durante sus etapas de formación.