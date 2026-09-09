La UD Santa Marta logra darle la vuelta al marcador en su duelo frente al Vimenor

El Alfonso San Casto ha acabado con un buen sabor de boca este miércoles tras presenciar una gran remontada en su duelo contra el Vimenor. Finalmente, el equipo rojiblanco ha dado la vuelta al marcador durante la segunda parte, para así acabar el encuentro con un merecido 2-1.

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Así, el equipo de Mario Sánchez ha logrado dar un paso más hacia la Copa del Rey en este encuentro, metiéndose así en los octavos de la Copa Federación.

En los primero 45 minutos del partido, el equipo cántabro se puso por delante tras marcar un gol de penalti. Este tanto llegaba, además, pocos minutos después de que Saldaña lograse parar, en el minuto 9, un primer tiro de penalti del Vimenor.